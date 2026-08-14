बिजली-गैस संकट के बीच बांग्लादेश ने मांगा अतिरिक्त डीजल, भारत ने दिया बड़ा संकेत

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इससे पहले अप्रैल में भारत-बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए भारत से बांग्लादेश को अतिरिक्त 5,000 टन डीजल की सप्लाई शुरू हुई थी। इससे पश्चिम एशिया में समुद्री अनिश्चितता के कारण ऊर्जा आयात पर पड़ रहे असर के बीच ढाका की ईंधन सुरक्षा मजबूत हुई है। बीते 6 अगस्त को भारतीय उच्चायुक्त त्रिवेदी ने महमूद से मुलाकात की, जिसमें दोनों पक्षों ने बिजली और ऊर्जा क्षेत्रों में भारत-बांग्लादेश सहयोग को और मजबूत करने पर विचार-विमर्श किया। बैठक के दौरान बांग्लादेश के बिजली, ऊर्जा और खनिज संसाधन राज्य मंत्री अनिंद्य इस्लाम अमित भी मौजूद थे। ढाका में भारतीय उच्चायोग ने 'X' पर पोस्ट किया, "इस चर्चा में भारत-बांग्लादेश आर्थिक साझेदारी के एक अहम हिस्से के तौर पर सीमा-पार बिजली और ऊर्जा कनेक्टिविटी के महत्व पर जोर दिया गया।