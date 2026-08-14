Gujarat ACB Action: स्वतंत्रता दिवस से पहले एक्शन मोड में एसीबी, एक दिन में दो ट्रैप, घूस लेते तीन को पकड़ा

जीएसटी टैक्स की राशि भी जमा नहीं की थी। ऐसे में जीएसटी की ओर से व्यापारी की कंपनी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। उसे अनफ्रीज कराने के लिए व्यापारी सहायक राज्य कर आयुक्त कार्यालय, घटक-6 के कार्यालय में कर निरीक्षक मो. अजीज मंसूरी से मिले। आरोप है कि मंसूरी ने राज्य कर अधिकारी कमलेश कुमार से बातचीत करने के बाद व्यापारी के बैंक खाते अनफ्रीज करने के लिए 25 हजार रुपए की रिश्वत मांगी। शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहते थे। उन्होंने इसकी शिकायत एसीबी में कर दी। उसके आधार पर शुक्रवार को खेड़ा एसीबी थाने की टीम ने लालदरवाजा बहुमंजिला इमारत में ट्रैप करते हुए इन दोनों अधिकारियों को 25 हजार की रिश्वत लेते करते हुए पकड़ लिया।