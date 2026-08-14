जोधपुर से अगवा दो नाबालिग लड़कियों को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से मुक्त कराया, दो आरोपी गिरफ्तार

आरपीएफ अहमदाबाद के अनुसार 13 अगस्त को जोधपुर शहर के पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी से दो नाबालिग लड़कियों के लापता होने की सूचना मिली थी। उनके ट्रेन से यात्रा करने की आशंका जताई गई थी। सूचना के तहत आरपीएफ निरीक्षक ने विशेष टीम गठित करते हुए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर जोधपुर-केएसआर बेंगलूरु एक्सप्रेस ट्रेन (सं.20693)के पहुंचने पर जांच शुरू की। इसी दौरान एक नाबालिग लड़की की पहचान हुई। उसके साथ मौजूद व्यक्ति ने आरपीएफ को देखकर भागने का प्रयास किया। टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया।