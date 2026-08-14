14 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अहमदाबाद

बिना मेगा इवेंट पहली बार एक ही दिन में दो लाख यात्रियों ने किया मेट्रो में सफर

यह उपलब्धि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आइपीएल, विश्व कप जैसे क्रिकेट मुकाबलों अथवा कोल्ड प्ले जैसे बड़े संगीत कार्यक्रम के बिना हासिल हुई है।
2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Aug 14, 2026

metro train in ahmedabad

फाइल फोटो।

ahmedabad news मेट्रो ने पहली बार बिना किसी मेगा इवेंट के एक ही दिन में दो लाख यात्रियों के सफर का आंकड़ा छूकर नया कीर्तिमान बनाया है।गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (जीएमआरसी) के अनुसार, अगस्त माह में दैनिक यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ी है। दो दिनों में दो लाख का आंकड़ा पार कर गई।

जीएमआरसी के अनुसार अगस्त में तीन अगस्त को एक लाख 99 हजार 789, चार अगस्त को एक लाख 98 हजार 131, सात अगस्त को एक लाख 99 हजार 339 यात्रियों ने मेट्रो में सफर किया। इसके बाद 10 अगस्त को पहली बार दैनिक यात्रियों की संख्या बढ़कर दो लाख 436 पहुंच गई। वहीं 12 अगस्त को यह आंकड़ा बढ़कर दो लाख तीन हजार 215 रही, जो इस अवधि का सर्वाधिक दैनिक यात्री आंकड़ा है।

13 अगस्त को भी एक लाख 97 हजार 869 यात्रियों ने मेट्रो सेवा का उपयोग किया।यदि जुलाई के आंकड़ों से तुलना करें तो 23 जुलाई को एक लाख 95 हजार 522, 28 जुलाई को एक लाख 95 हजार 210 यात्रियों ने सफर किया था। इससे स्पष्ट है कि अगस्त में सामान्य दिनों में भी यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ी और दो लाख के आंकड़े तक पहुंच गई।

पहली पसंद बन रही है मेट्रो ट्रेन

जीएमआरसी के तहत बड़ी संख्या में लोग रोजमर्रा की यात्रा के लिए मेट्रो को पहली पसंद बना रहे हैं। इससे न केवल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिला है, बल्कि अहमदाबाद मेट्रो की सेवाएं भी लगातार मजबूत हो रही हैं।

यात्रियों का बढ़ता भरोसा, सार्वजनिक परिवहन को मिल रही मजबूती

अहमदाबाद मेट्रो में लगातार बढ़ रही यात्रियों की संख्या यह संकेत दे रही है कि शहर में सार्वजनिक परिवहन के प्रति लोगों का भरोसा मजबूत हुआ है। नियमित कार्यालय आने-जाने वाले कर्मचारी, विद्यार्थी और अन्य यात्री बड़ी संख्या में मेट्रो को प्राथमिकता दे रहे हैं। समय की बचत, ट्रैफिक जाम से राहत और सुविधाजनक सफर के कारण सामान्य दिनों में भी यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जीएमआरसी का मानना है कि दैनिक यात्रियों में हो रही यह बढ़ोतरी भविष्य में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे शहर में निजी वाहनों पर निर्भरता कम होने की भी उम्मीद है।

जुलाई में प्रतिदिन यात्रियों की संख्या

23 जुलाई - 195522

28 जुलाई - 195210

29 जुलाई - 198162

30 जुलाई -194904

अगस्त में बढ़ी रफ्तार

3 अगस्त- 1,99,789

4 अगस्त - 198131

5 अगस्त -193556

6 अगस्त - 196561

7 अगस्त - 199339

10 अगस्त -200436

12 अगस्त - 203215

13 अगस्त - 197869

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Updated on:

14 Aug 2026 09:57 pm

Published on:

14 Aug 2026 09:57 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / बिना मेगा इवेंट पहली बार एक ही दिन में दो लाख यात्रियों ने किया मेट्रो में सफर

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

Gujarat: अब 75 दिन में नहीं भरा चालान तो लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन होगा स्थगित

gujarat police
अहमदाबाद

Ahmedabad: राज्य कर अधिकारी, निरीक्षक 25 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

acb
अहमदाबाद

जोधपुर से अगवा दो नाबालिग लड़कियों को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से मुक्त कराया, दो आरोपी गिरफ्तार

RPF Ahmedabad
अहमदाबाद

औडा की 311वीं बोर्ड बैठक में चार नई टीपी स्कीम बनाने को मंजूरी, 14 टीपी स्कीमों के पुनर्गठन का रास्ता साफ

auda
अहमदाबाद

प्रॉपर्टी टैक्स में तत्काल नाम परिवर्तन के लिए अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट

amc news
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.