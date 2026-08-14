बिना मेगा इवेंट पहली बार एक ही दिन में दो लाख यात्रियों ने किया मेट्रो में सफर

अहमदाबाद मेट्रो में लगातार बढ़ रही यात्रियों की संख्या यह संकेत दे रही है कि शहर में सार्वजनिक परिवहन के प्रति लोगों का भरोसा मजबूत हुआ है। नियमित कार्यालय आने-जाने वाले कर्मचारी, विद्यार्थी और अन्य यात्री बड़ी संख्या में मेट्रो को प्राथमिकता दे रहे हैं। समय की बचत, ट्रैफिक जाम से राहत और सुविधाजनक सफर के कारण सामान्य दिनों में भी यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जीएमआरसी का मानना है कि दैनिक यात्रियों में हो रही यह बढ़ोतरी भविष्य में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे शहर में निजी वाहनों पर निर्भरता कम होने की भी उम्मीद है।