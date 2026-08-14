बिना मेगा इवेंट पहली बार एक ही दिन में दो लाख यात्रियों ने किया मेट्रो में सफर

फाइल फोटो।
ahmedabad news मेट्रो ने पहली बार बिना किसी मेगा इवेंट के एक ही दिन में दो लाख यात्रियों के सफर का आंकड़ा छूकर नया कीर्तिमान बनाया है।गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (जीएमआरसी) के अनुसार, अगस्त माह में दैनिक यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ी है। दो दिनों में दो लाख का आंकड़ा पार कर गई।
जीएमआरसी के अनुसार अगस्त में तीन अगस्त को एक लाख 99 हजार 789, चार अगस्त को एक लाख 98 हजार 131, सात अगस्त को एक लाख 99 हजार 339 यात्रियों ने मेट्रो में सफर किया। इसके बाद 10 अगस्त को पहली बार दैनिक यात्रियों की संख्या बढ़कर दो लाख 436 पहुंच गई। वहीं 12 अगस्त को यह आंकड़ा बढ़कर दो लाख तीन हजार 215 रही, जो इस अवधि का सर्वाधिक दैनिक यात्री आंकड़ा है।
13 अगस्त को भी एक लाख 97 हजार 869 यात्रियों ने मेट्रो सेवा का उपयोग किया।यदि जुलाई के आंकड़ों से तुलना करें तो 23 जुलाई को एक लाख 95 हजार 522, 28 जुलाई को एक लाख 95 हजार 210 यात्रियों ने सफर किया था। इससे स्पष्ट है कि अगस्त में सामान्य दिनों में भी यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ी और दो लाख के आंकड़े तक पहुंच गई।
जीएमआरसी के तहत बड़ी संख्या में लोग रोजमर्रा की यात्रा के लिए मेट्रो को पहली पसंद बना रहे हैं। इससे न केवल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिला है, बल्कि अहमदाबाद मेट्रो की सेवाएं भी लगातार मजबूत हो रही हैं।
अहमदाबाद मेट्रो में लगातार बढ़ रही यात्रियों की संख्या यह संकेत दे रही है कि शहर में सार्वजनिक परिवहन के प्रति लोगों का भरोसा मजबूत हुआ है। नियमित कार्यालय आने-जाने वाले कर्मचारी, विद्यार्थी और अन्य यात्री बड़ी संख्या में मेट्रो को प्राथमिकता दे रहे हैं। समय की बचत, ट्रैफिक जाम से राहत और सुविधाजनक सफर के कारण सामान्य दिनों में भी यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जीएमआरसी का मानना है कि दैनिक यात्रियों में हो रही यह बढ़ोतरी भविष्य में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे शहर में निजी वाहनों पर निर्भरता कम होने की भी उम्मीद है।
23 जुलाई - 195522
28 जुलाई - 195210
29 जुलाई - 198162
30 जुलाई -194904
3 अगस्त- 1,99,789
4 अगस्त - 198131
5 अगस्त -193556
6 अगस्त - 196561
7 अगस्त - 199339
10 अगस्त -200436
12 अगस्त - 203215
13 अगस्त - 197869
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