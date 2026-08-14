प्रॉपर्टी टैक्स में तत्काल नाम परिवर्तन के लिए अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट

मनपा के अनुसार अभियान के दौरान सड़कों और सार्वजनिक स्थानों से कचरा एवं हरित अपशिष्ट हटाकर क्षेत्र की सफाई की गई। गार्डन विभाग ने पेड़ों और उद्यानों के आसपास जमा हरित कचरे का निस्तारण किया, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने बारिश के मौसम को देखते हुए मच्छरों पर नियंत्रण के लिए आवश्यक स्थानों पर फॉगिंग कराई।इंजीनियरिंग विभाग ने जल निकासी व्यवस्था सुचारु रखने के लिए ड्रेनेज लाइनों और चैंबरों की गाद साफ कराई। वहीं, एस्टेट विभाग ने सार्वजनिक मार्गों और स्थानों पर किए गए अतिक्रमण हटाए। अभियान के दौरान अधिकारियों ने क्षेत्र का निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार मौके पर ही कार्रवाई कराई।