औडा की 311वीं बोर्ड बैठक में चार नई टीपी स्कीम बनाने को मंजूरी, 14 टीपी स्कीमों के पुनर्गठन का रास्ता साफ

बैठक में अहमदाबाद के आसपास विकसित हो रहे क्षेत्रों में 14 टीपी स्कीमों के अंतर्गत प्राधिकरण को मिलने वाले रिजर्वेशन प्लॉट और रास्तों के संबंध में परामर्श, अनुमोदन भी दिया गया। इनमें भुवालड़ी-कणभा-कठवाडा-सणगरवा की टीपी स्कीम नंबर 120, विसलपुर की टीपी स्कीम नंबर 430, बारेजा-नांदेज-देवडी की टीपी नंबर 01, नंदेज-देवडी की टीपी नंबर 02, कलोल-सईज-बोरीसणा की टीपी नंबर 06, जेतलपुर की टीपी नंबर 130, असलाली-लांभा की टीपी नंबर 420, देहगाम की टीपी नंबर 01, सणाथल-तेलाव की टीपी नंबर 91/A, मुठिया-बिलासिया-एणासण की टीपी नंबर 413, चेखला-गोधावी-गरोडिया-वांसजडा-ढेकिडया-उनाली की टीपी नंबर 440 और 352, सांतेज-रकनपुर की टीपी नंबर 151 और टीपी स्कीम 307 शामिल हैं।