रोशनी से जगमगाया कांकरिया तालाब, 4.5 किलोमीटर परिधि में स्थायी आर्किटेक्चरल लाइटिंग शुरू

कांकरिया तालाब की नई प्रकाश व्यवस्था में आधुनिक ड्यूल ऑप्टिक्स तकनीक का उपयोग किया गया है। पोस्ट-टॉप लैंटर्न एक साथ दो प्रकार की रोशनी देते हैं। एक ओर वॉकवे पर चलने वाले पर्यटकों को पर्याप्त प्रकाश मिलता है, वहीं दूसरी ओर आसपास का वातावरण सॉफ्ट ग्लो से आकर्षक दिखाई देता है। इससे सुरक्षा और सौंदर्य का संतुलन बना रहता है। तालाब किनारे नमी, तेज हवा और बारिश जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी लाइटिंग फिक्स्चर आइपी-66 वाटरप्रूफ रेटिंग के साथ लगाए गए हैं। मनपा का दावा है कि यह प्रणाली हर मौसम में बेहतर प्रदर्शन करेगी और कम रखरखाव के साथ लंबे समय तक टिकाऊ रहेगी।