Gujarat: अब 75 दिन में नहीं भरा चालान तो लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन होगा स्थगित

Ahmedabad. ट्रैफिक नियम तोड़ना और उसके लिए भेजे गए ई-चालान की अनदेखी करना अब वाहन चालकों को पहले से ज्यादा भारी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुजरात पुलिस ने 12 अगस्त से राज्य में नई नेक्स्ट जनरेशन चालान प्रणाली लागू कर दी है। नई व्यवस्था में ई-चालान जारी करने, उसका भुगतान करने और चालान के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और पारदर्शी बनाया गया है। खास बात यह है कि चालान जारी होने के 75 दिन के भीतर जुर्माना नहीं भरने पर वाहन से जुड़ी लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन संबंधी सभी सेवाएं परिवहन पोर्टल पर बंद कर दी जाएंगी।