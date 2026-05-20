PM Awas Yojana: राजस्थान में 5024 नए मकानों को मिली मंजूरी, लाभार्थी परिवार को मिलेंगे ढाई लाख रुपए

योजना के तहत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को स्वयं का पक्का मकान बनाने के लिए 2.50 लाख रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 1 लाख 50 हजार रुपए तथा राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की सहायता शामिल है। इस प्रकार कुल 125.60 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत इन 5024 आवासों को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्र सरकार की 26 मई को आयोजित होने वाली सीएसएमसी बैठक में रखा जाएगा, जहां से अंतिम स्वीकृति मिलने की संभावना जताई जा रही है।