20 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

PM Awas Yojana: राजस्थान में 5024 नए मकानों को मिली मंजूरी, लाभार्थी परिवार को मिलेंगे ढाई लाख रुपए

PM Awas Yojana Rajasthan : मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लिए गठित राज्य स्तरीय सैंक्शनिंग एवं मॉनिटरिंग कमेटी (SLSMC) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में 5024 नए आवासों के निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

May 20, 2026

PM Awas Yojana Rajasthan

फोटो पत्रिका नेटवर्क

जयपुर। राजस्थान सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में बुधवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लिए गठित राज्य स्तरीय सैंक्शनिंग एवं मॉनिटरिंग कमेटी (SLSMC) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में 5024 नए आवासों के निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई, जिससे हजारों परिवारों को आवास सुविधा मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

योजना के तहत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को स्वयं का पक्का मकान बनाने के लिए 2.50 लाख रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 1 लाख 50 हजार रुपए तथा राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की सहायता शामिल है। इस प्रकार कुल 125.60 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत इन 5024 आवासों को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्र सरकार की 26 मई को आयोजित होने वाली सीएसएमसी बैठक में रखा जाएगा, जहां से अंतिम स्वीकृति मिलने की संभावना जताई जा रही है।

बैठक के दौरान पीएमएवाई-यू के कार्यकारी निदेशक हरि मोहन मीणा ने जानकारी दी कि आवासों की मंजूरी के अतिरिक्त योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 39.60 करोड़ रुपए के क्षमता संवर्धन प्लान को भारत सरकार से अनुमोदन के लिए अनुशंसित किया गया है। उन्होंने बताया कि योजना के विभिन्न चरणों को सुचारु रूप से लागू करने और निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को मिले लाभ

योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार से आवास स्वीकृति, निर्माण कार्य प्रारंभ करने तथा आवासों को पूर्ण करने जैसे प्रमुख मानकों में राज्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मुख्य सचिव ने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस गति को बनाए रखते हुए शेष कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिल सके।

ये अधिकारी उपस्थित रहे

बैठक में नगरीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता, पीएचईडी विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमंत कुमार गेरा, स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन (वीसी के माध्यम से), वित्त (व्यय) विभाग के संयुक्त सचिव एजाज नबी खान सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में लागू हो सकता है फोर-डे वर्क वीक, बड़ी तैयारी में जुटी भजनलाल सरकार, जानें पूरा मामला
जयपुर
cm bhajan lal sharma

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 May 2026 05:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / PM Awas Yojana: राजस्थान में 5024 नए मकानों को मिली मंजूरी, लाभार्थी परिवार को मिलेंगे ढाई लाख रुपए

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ताकि उपयोग अवधि के बाद सोलर पैनल न बनें पर्यावरणीय संकट

solar
ओपिनियन

भारत-इटली के संबंध अब अधिक व्यापक

modi
ओपिनियन

संपादकीय: बनाना होगा कर्ज व विकास योजनाओं के बीच संतुलन

democracy
ओपिनियन

Petrol-Diesel: पेट्रोल पंपों पर अचानक बढ़ती भीड़ के बीच राजस्थान सरकार का बड़ा दावा, जनता को दी राहत भरी खबर

Petrol-Diesel Update News
जयपुर

जयपुर के हवामहल में अचानक घुसे ATS के हथियारबंद कमांडो- चारों तरफ से घेरा, देखें लाइव एक्शन का पूरा सच!

Jaipur Hawa Mahal ATS Mock Drill (Photo- Patrika)
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.