Petrol-Diesel: पेट्रोल पंपों पर अचानक बढ़ती भीड़ के बीच राजस्थान सरकार का बड़ा दावा, जनता को दी राहत भरी खबर

तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि प्रदेश में ईंधन की मांग और बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में इंडियन ऑयल की पेट्रोल बिक्री में 28 प्रतिशत और डीजल बिक्री में 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि अन्य राज्यों में यह वृद्धि क्रमशः 20.2 प्रतिशत और 20.8 प्रतिशत रही। इसी प्रकार एचपीसीएल की राजस्थान में पेट्रोल बिक्री 13.7 प्रतिशत और डीजल बिक्री 16.8 प्रतिशत बढ़ी है। बीपीसीएल की पेट्रोल बिक्री में 24 प्रतिशत तथा डीजल बिक्री में 30 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।