Jodhpur Gang Rape: दो बहनों की आत्महत्या के बाद उड़ी पुलिस की नींद, जोधपुर गैंगरेप केस में 2 आरोपी गिरफ्तार

मृतका ने 34 दिन पहले आठ नामजद लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर महिला ने पानी की टंकी पर चढ़कर पुलिस के खिलाफ आक्रोश जताया था। इसके बाद उसने कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की बड़ी बहन ने भी करीब दो माह पहले आत्महत्या कर ली थी। इन्हीं आरोपियों पर दोनों बहनों के शोषण का आरोप है। इधर, शनिवार रात जिला कलक्टर की अनुमति के बाद मृतका के शव का देर रात पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।