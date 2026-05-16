जोधपुर में गैंगरेप पीड़िता ने जहर खाकर दी जान, बहन ने भी बलात्कार के बाद कर ली थी आत्महत्या, पुलिस पर गंभीर आरोप

जब पुलिसकर्मी महिला को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए टंकी पर चढ़ने लगे, तो उसने घबराकर या गुस्से में आकर कीटनाशक खा लिया। जहर खाते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। पुलिस उसे तुरंत स्थानीय अस्पताल ले गई, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए उसे जोधपुर रेफर किया गया। लेकिन, बदकिस्मत से रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव और शोक का माहौल है। लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं।