जोधपुर में ‘सीक्रेट’ हुक्का बार पर छापा, 18 युवक-युवतियां को पकड़ा, हुक्के-शराब और 4 वाहन जब्त

जोधपुर। शहर में देर रात एक 'सीक्रेट' हुक्का बार पर पुलिस ने ऐसा शिकंजा कसा कि सीसीटीवी कैमरे, बंद लिफ्ट और अंदर से गिराए गए शटर भी संचालक को नहीं बचा सके। प्रतापनगर सदर थाना क्षेत्र में नौवीं चौपासनी रोड पर करीब 7वीं मंजिल के रूफ टॉप पर चल रहे सीओ-3 कैफे पर पुलिस ने दबिश देकर अवैध हुक्का बार का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई के दौरान 18 युवक-युवतियों को हिरासत में लिया गया, जबकि कैफे संचालक को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में शराब, बीयर कैन, हुक्के और धूम्रपान सामग्री जब्त की गई।