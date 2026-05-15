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जोधपुर

Mandi Bhav : जोधपुर में सोना-चांदी के फिसले भाव, कृषि जिंस रहे सामान्य, देखें मंडी भाव

जोधपुर कृषि मंडी में शुक्रवार को सामान्य ग्राहकी के चलते अधिकांश कृषि जिंस में उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव सामान्य रहे। सर्राफा बाजार में सोना- चांदी के भावों में गिरावट रही। सोने के भावों में प्रति दसग्राम 1800 रुपए और चांदी के भावों में प्रति किलोग्राम 21 हजार 900 रुपए की गिरावट दर्ज की गई।

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जोधपुर

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Kamal Mishra

May 15, 2026

gold-silver price update

सोने-चांदी के भाव गिरे (फोटो-पत्रिका)

जोधपुर। कृषि मंडी और सर्राफा बाजार में शुक्रवार को भावों में मिला-जुला रुख देखने को मिला। सामान्य ग्राहकी के चलते अधिकांश कृषि जिंसों के दाम स्थिर रहे और उनमें बड़े उतार-चढ़ाव दर्ज नहीं किए गए। वहीं सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली, जिससे निवेशकों और कारोबारियों में हलचल रही। सोने के भाव में प्रति 10 ग्राम करीब 1800 रुपये की गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी के दाम प्रति किलोग्राम 21,900 रुपये तक लुढ़क गए।

दूसरी ओर मण्डोर कृषि उपज मंडी में अनाज, दलहन, तेल और किराना जिंसों के भाव सामान्य दायरे में बने रहे। कुल मिलाकर बाजार में स्थिरता के बीच सर्राफा सेक्टर में बड़ी गिरावट प्रमुख आकर्षण रही।

अनाज भाव : ग्वारगम 11250-11275, ग्वार डिलीवरी 5800-5900, ग्वार लोकल 5500-5600, मूंग 6000-8500, मोठ 4300-5000, चना 5000-5050, सरसों 6700-7800, रायड़ा 6800-7000, काला तिल 8500-9000, तारामीरा 5400-5450, मतीराबीज 15000-16500, गेहूं 2700-4000, ज्वार 2800-3000, बाजरा 2200-2500, जौ 2250-2300 व मक्की 1700-2200 रुपए प्रति क्विंटल।

मण्डोर कृषि उपज मंडी भाव

दलहन: दाल चना 6400-6900, मूंग मोगर 9500-10500, मूंग दाल 9000-10300, उड़द दाल 10000-10500, उड़द मोगर 10500-12000, काबली चना 7000-10800, मोठ मोगर 8000-8400, अरहर दाल 10000-12500, मसूर मल्का 7100-7300, काला मसूर 7000-7200, मौसमी चना 6200-6800, काला चना 6200 रुपए प्रति क्विंटल।

किराणा : धनिया 15000-21000, धनिया दाल 13000-15000, हल्दी निजामाबाद 15000-16000, हल्दी सांगली 16000-17000, मैथी 6200-6800, सिंघाड़ा 16000-30000, सौंफ 15000-30000, खोपरा 16800-18000 व गोटा 38000-40000 रुपए प्रति क्विंटल

चीनी : 4400-4600 रुपए प्रति क्विंटल (कर सहित)

गुड़ : 4700-5000 रुपए प्रति क्विंटल।

देसी घी (कर सहित) : कृष्णा 630, शक्ति 621, डेयरी बेस्ट 600, पालीवाल 570, शुभम 580, नमन 610, क्षीर 630, पारस 621 रुपए प्रति किलोग्राम।

तेल : नेचुरल 2790, पोस्टलाइन 2610, सोना 2700, सिटीजन मूंगफली 2910, डायमंड 2890, फॉर्चून 2670, महाकोश 2550, श्रीजी 2530, विभोर 2460, इंजन मूंगफली रिफाइंड 2800, इंजन मूंगफली फिल्टर 3200, वीर बालक सरसों 2800, सोया लोकल 2440, फोरविन सोयाबीन तेल 2575, फोरविन रिफाइंड मूंगफली तेल 2650 बीकानेर फ्रेश रिफाइंड मूंगफली तेल 2650, पॉम ऑयल 2390 व कॉटन सीड ऑयल 2480-2530 रुपए प्रति टिन।

जीरा मंडी : जीरा 17000-21100, ईसबगोल 7000-13775, सौंफ 5000-9100, धनिया 10500-11231, मैथी 5000-5400, पीली सरसों 6200-6605, रायड़ा 6200-6755, मूंग 6000-6750, मोठ 3700-4000 व ग्वार 4800-5050 रुपए प्रति क्विंटल।

जोधपुर सर्राफा भाव

  • स्टैंडर्ड सोना 1,61,700 रुपए प्रति दस ग्राम।
  • तेजाबी सोना 1,60,700 रुपए प्रति दस ग्राम।
  • चांदी हाथी छाप 2,71,600 रुपए प्रति किलोग्राम।
  • चांदी चौरसा 2,66,900 रुपए प्रति किलोग्राम।

(भाव लेने का समय शाम 7.20 बजे)

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Published on:

15 May 2026 07:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Mandi Bhav : जोधपुर में सोना-चांदी के फिसले भाव, कृषि जिंस रहे सामान्य, देखें मंडी भाव

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