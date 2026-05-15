Mandi Bhav : जोधपुर में सोना-चांदी के फिसले भाव, कृषि जिंस रहे सामान्य, देखें मंडी भाव

जोधपुर। कृषि मंडी और सर्राफा बाजार में शुक्रवार को भावों में मिला-जुला रुख देखने को मिला। सामान्य ग्राहकी के चलते अधिकांश कृषि जिंसों के दाम स्थिर रहे और उनमें बड़े उतार-चढ़ाव दर्ज नहीं किए गए। वहीं सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली, जिससे निवेशकों और कारोबारियों में हलचल रही। सोने के भाव में प्रति 10 ग्राम करीब 1800 रुपये की गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी के दाम प्रति किलोग्राम 21,900 रुपये तक लुढ़क गए।