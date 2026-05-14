जोधपुर में भैरोंसिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण, राजनाथ सिंह बोले- उन्होंने सत्ता नहीं, देश निर्माण की राजनीति की

उन्होंने बिना नाम लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज कुछ नेता चुनाव हारने के बाद राजनीतिक कटुता के चलते इस्तीफा देने से भी इनकार कर देते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। यही सीख अटल बिहारी वाजपेयी और भैरोंसिंह शेखावत से मिली है। वैश्विक हालात का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने विपरीत परिस्थितियों में भी 38 देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। इसके चलते अमरीका को भी अपना टैरिफ कम करना पड़ा।