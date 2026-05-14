राजस्थान को मिली नई रेल सेवाएं, अजमेर से मुंबई जाना होगा आसान, रेलवे ने 3 नई साप्ताहिक ट्रेनों को दी मंजूरी

नई रेल सेवाओं के शुभारंभ के मौके पर शनिवार शाम 5:30 बजे अजमेर रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान भागीरथ चौधरी नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और यात्रियों से संवाद भी करेंगे। उन्होंने इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का अजमेर संसदीय क्षेत्र की जनता की तरफ से आभार जताया।रेलवे अधिकारियों के अनुसार नई ट्रेनों के संचालन से त्योहारों, छुट्टियों और गर्मी के मौसम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को संभालने में मदद मिलेगी। अजमेर से मुंबई और पुणे क्षेत्र तक यात्रा करने वाले लोगों को अब पहले की तुलना में अधिक विकल्प मिल सकेंगे। स्थानीय लोगों ने भी नई रेल सेवाओं की घोषणा पर खुशी जताई है।