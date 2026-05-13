NEET 2026 Paper Leak: नीट परीक्षा रद्द होने पर पाली में कांग्रेस सड़कों पर उतरी, एनटीए चेयरमैन के इस्तीफे की मांग

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों ने दिन-रात मेहनत कर परीक्षा की तैयारी की थी, लेकिन एनटीए की लापरवाही के कारण पूरी परीक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक ने देश की शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई उजागर कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। नैतिकता के आधार पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मामले से जुड़े जिम्मेदार अधिकारियों को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध जताया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।