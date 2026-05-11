Rajasthan: जिस मां के लिए खुशियां सजानी थीं, उसी की चिता में समा गईं दो मासूम बेटियां, पूरे गांव की आंखें नम

हादसे के बाद गांव में चूल्हे नहीं जले। ग्रामीण भागे-भागे आए, ब्यावर से दमकल पहुंची, लेकिन तब तक अग्नि तांडव सब कुछ छीन चुका था। सेंदड़ा थानाधिकारी हरिराम और उपखंड अधिकारी सुमित्रा विश्नोई सहित प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। शवों को ब्यावर के अमृतकौर अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया। पुलिस और रसद विभाग सिलेंडर रिसाव के तकनीकी कारणों की जांच कर रहे हैं, लेकिन दीपसिंह के लिए यह जांच और रिपोर्ट अब बेमानी है, क्योंकि उसकी जिंदगी की तीनों सबसे प्यारी 'ममता की मूरतें' अब यादों की राख बन चुकी हैं। मदर्स डे पर यह हादसा केवल एक परिवार की क्षति नहीं, बल्कि समाज के सीने पर गहरा जख्म है। पीहर धोलिया (सेंदड़ा) से जब मनीषा के परिजन पहुंचे, तो उनके करुण क्रंदन से पत्थर का दिल भी पसीज गया।