पाली में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, जांच में जुटी पुलिस

सोमवार को अस्पताल परिसर में पीहर और ससुराल पक्ष के लोगों के बीच कहासुनी भी हुई। मृतका के पिता और अन्य परिजनों ने आरोप लगाया कि नमिता को उसका पति, सास, ससुर और ननद आए दिन मानसिक प्रताड़ित करते थे, जिससे वह परेशान रहती थी। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद से पति सचिन घर से गायब है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव पीहर पक्ष को सौंप दिया। बाद में शव यात्रा निकालकर हिन्दू सेवा मंडल में अंतिम संस्कार किया। हालांकि मौत के कारणों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा होगा। मामले की जांच उप पुलिस अधीक्षक अमृत सोनी कर रहे हैं।