Rajasthan: गैस सिलेंडर रिसाव से दर्दनाक हादसा, एक ही चिता पर हुआ मां और दोनों बेटियों का अंतिम संस्कार

हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में मातम छा गया। देर रात जब मां और दोनों बेटियों की अर्थियां एक साथ उठीं तो हर व्यक्ति की आंखें छलक पड़ीं। गांव के लोगों ने नम आंखों से तीनों को अंतिम विदाई दी। श्मशान घाट पर मां और दोनों बेटियों का एक ही चिता पर दाह संस्कार किया गया। घटना की सूचना पर उपखंड अधिकारी सुमित्रा विश्नोई सहित पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा तथा घटनास्थल का जायजा लेकर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी। पुलिस एवं प्रशासन हादसे के कारणों की जांच में जुटा हुआ है।