Dausa News : शव लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे लोग, रास्ता नहीं मिलने से नाराज थे

तहसीलदार के नेतृत्व में रास्ते की पैमाइश की गई, लेकिन रास्ते में कीचड़ और गंदा पानी भरा होने के कारण अधिकारी अंदर तक नहीं पहुंच सके। इस दौरान करीब पांच घंटे तक शव एंबुलेंस में ही रखा रहा। अधिक समय बीतने पर शव से दुर्गंध आने लगी तो परिजनों ने स्वयं बर्फ की सिल्ली मंगवाकर शव के आस-पास रखी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रास्ते को लेकर पहले भी कई बार शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन समाधान नहीं हुआ। बताया गया कि ग्राम पंचायत की ओर से करीब दस वर्ष पहले यहां सीसी रोड बनाया गया था, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने रास्ता बंद कर उसमें गंदा पानी छोड़ दिया, जिससे प्रजापत और नेवरिया ढाणी का संपर्क बाधित हो गया।