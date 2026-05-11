Jaipur Crime: जयपुर-आगरा हाईवे पर पहले पूछते थे ‘कहां जाना है?’, फिर ऐसे बनाते थे शिकार; इनामी बदमाश गिरफ्तार

थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी किराए की कार लेकर ट्रांसपोर्ट नगर और पुरानी चुंगी क्षेत्र में वाहन का इंतजार कर रहे लोगों को निशाना बनाते थे। यात्रियों को कार में बैठाकर सुनसान इलाके में ले जाते और मारपीट कर नकदी, जेवरात व मोबाइल लूट लेते थे। मोबाइल के जरिए ऑनलाइन रकम भी ट्रांसफर करवाई जाती थी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है ।