Jaipur: पीएम किसान योजना, छोटी से गलती ने छीनी सम्मान निधि; 4 साल से भटक रहे अन्नदाता

कृपारामपुरा निवासी प्रभु नारायण शर्मा, रामेश्वर शर्मा, राम कल्याण बैरवा तथा जयसिंहपुरा निवासी सांवरमल प्रजापति सहित कई किसानों ने बताया कि वे बार-बार तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। कई बार जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को शिकायत दी गई, यहां तक कि 181 हेल्पलाइन पर भी परिवाद दर्ज करवाए गए, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ।