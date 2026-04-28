EWS प्रमाण पत्र की सीमित वैधता से बढ़ी मुश्किलें, हर वर्ष नवीनीकरण की बाध्यता बनी बड़ी मुसीबत

हर वर्ष प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया दोहरानी पड़ती है, जिससे समय, संसाधन और ऊर्जा का नुकसान हो रहा है। सरकार ने 10 प्रतिशत आरक्षण सहित कई लाभ देने की व्यवस्था की है, लेकिन इनका लाभ लेने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र ही बड़ी चुनौती बन गया है।