राजस्थान: कुएं की मुंडेर पर बैठना पड़ा भारी, 200 फीट गहरे कुएं में गिरने से युवक की मौत; पत्नी के बार-बार टोकने पर भी नहीं माना था

परिजनों, विशेषकर पत्नी ने उसे कई बार वहां से हटने और घर लौटने के लिए समझाया, लेकिन वह नहीं माना और वहीं बैठा रहा। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से उसके 30 फीट पानी से भरे कुएं में गिरने की आशंका है । सोमवार सुबह जब रामलखन नहीं मिला तो परिजनों ने तलाश शुरू की। कोई सुराग नहीं मिला तो दोपहर करीब 12 बजे पुलिस को सूचना दी गई ।