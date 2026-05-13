Jaipur News : 8 किलोमीटर बचाने के चक्कर में मौत को दे रहे दावत, हाईवे पर उल्टी दिशा में दौड़ रहे वाहन

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह लापरवाही कभी भी बड़े सड़क हादसे का कारण बन सकती है, लेकिन प्रशासन अब तक गंभीरता नहीं दिखा रहा। ग्रामीणों के अनुसार पुलिया निर्माण शुरू होने के बाद हाईवे पर यातायात का दबाव काफी बढ़ गया है। लंबा वैकल्पिक मार्ग होने के कारण दोपहिया और चारपहिया वाहन चालक समय और ईंधन बचाने के लिए गलत साइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह और शाम के समय तेज रफ्तार वाहन आमने-सामने आने से स्थिति और अधिक खतरनाक हो जाती है। कई बार टक्कर होते-होते बची है।