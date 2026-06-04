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रेल यात्रियों के लिए सौगात: बस्सी से अलवर के लिए मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी, जानें ट्रेन का रूट और टाइम शेड्यूल

Indian Railway: रेल यात्रियों के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने बड़ी राहत दी है। फुलेरा-जयपुर पैसेंजर ट्रेन का विस्तार अब रेवाड़ी तक किया गया है, जिससे बस्सी से अलवर और रेवाड़ी के लिए सीधी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। इस नई व्यवस्था से यात्रियों को जयपुर में ट्रेन बदलने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा।

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बस्सी

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Akshita Deora

Jun 04, 2026

Rewari Direct Train

ट्रेन की फाइल फोटो: पत्रिका

Phulera-Jaipur Passenger Train New Route: उपखंड मुख्यालय बस्सी और आसपास के रेल यात्रियों के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने बड़ी राहत दी है। फुलेरा-जयपुर पैसेंजर ट्रेन का विस्तार करते हुए अब इसे रेवाड़ी तक संचालित किया जाएगा। रेलवे ने पहले से चल रही रेवाड़ी-जयपुर स्पेशल पैसेंजर और फुलेरा-जयपुर पैसेंजर का विलय कर ट्रेन संख्या 59629/30 को फुलेरा-रेवाड़ी वाया जयपुर-बांदीकुई मार्ग पर शुरू किया है। दैनिक रेल यात्री संघ बस्सी के अध्यक्ष मनीष शर्मा ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत यात्रियों को जयपुर जंक्शन पर ट्रेन बदलने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। बस्सी से यात्रा करने वाले यात्री अब सीधे बांदीकुई, अलवर और रेवाड़ी तक सफर कर सकेंगे।

बस्सी में सुबह और शाम दोनों समय सुविधा

यह ट्रेन फुलेरा से सुबह रवाना होकर जयपुर होते हुए बस्सी स्टेशन पर सुबह 9:49 बजे पहुंचेगी। वहीं वापसी में रेवाड़ी से दोपहर 3 बजे चलकर शाम 6:27 बजे बस्सी पहुंचेगी। इससे नौकरीपेशा, विद्यार्थी, व्यापारी और दैनिक यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा। इसके अलावा यात्रियों को अब जयपुर जंक्शन पर ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे समय की बचत होगी और सफर अधिक सुगम और आरामदायक बनेगा। स्थानीय लोगों के अनुसार यह सुविधा लंबे समय से उठाई जा रही मांगों में से एक थी, जो अब पूरी हुई है।

क्षेत्रीय संपर्क को मिलेगा बढ़ावा

रेलवे के इस निर्णय से जयपुर, दौसा, बांदीकुई, अलवर और रेवाड़ी के बीच संपर्क और मजबूत होगा। यात्रियों का मानना है कि सीधी रेल सुविधा से समय की बचत होगी और यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। यह विस्तार बस्सी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण रेल सौगात माना जा रहा है। साथ ही इससे व्यापारिक गतिविधियों और शैक्षणिक आवागमन में भी तेजी आने की संभावना है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी अब आसानी से इन शहरों तक पहुंच सकेंगे, जिससे क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी।

बस्सी स्टेशन को मिल सकती है नई रौनक

बस्सी रेलवे स्टेशन लंबे समय से क्षेत्र के यात्रियों की प्रमुख मांगों का केंद्र रहा है। अब रेवाड़ी तक सीधी पैसेंजर ट्रेन शुरू होने से स्टेशन की उपयोगिता और बढ़ने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि भविष्य में इस ट्रेन का समय और ठहराव सुविधाजनक बनाए रखा गया तो बस्सी, बांसखोह, जटवाड़ा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों को बड़ा लाभ मिलेगा।

रेल यात्रियों का कहना है कि सीधी कनेक्टिविटी मिलने से अब व्यापार, शिक्षा और रोजगार के लिए अलवर व रेवाड़ी जाने वालों की निर्भरता सड़क परिवहन पर कम होगी। साथ ही बस्सी स्टेशन पर यात्री संख्या बढ़ने से यहां अन्य ट्रेनों के ठहराव की मांग को भी मजबूती मिल सकती है।

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Updated on:

04 Jun 2026 09:28 am

Published on:

04 Jun 2026 09:22 am

Hindi News / Rajasthan / Bassi / रेल यात्रियों के लिए सौगात: बस्सी से अलवर के लिए मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी, जानें ट्रेन का रूट और टाइम शेड्यूल

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