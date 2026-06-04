रेल यात्रियों के लिए सौगात: बस्सी से अलवर के लिए मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी, जानें ट्रेन का रूट और टाइम शेड्यूल

Phulera-Jaipur Passenger Train New Route: उपखंड मुख्यालय बस्सी और आसपास के रेल यात्रियों के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने बड़ी राहत दी है। फुलेरा-जयपुर पैसेंजर ट्रेन का विस्तार करते हुए अब इसे रेवाड़ी तक संचालित किया जाएगा। रेलवे ने पहले से चल रही रेवाड़ी-जयपुर स्पेशल पैसेंजर और फुलेरा-जयपुर पैसेंजर का विलय कर ट्रेन संख्या 59629/30 को फुलेरा-रेवाड़ी वाया जयपुर-बांदीकुई मार्ग पर शुरू किया है। दैनिक रेल यात्री संघ बस्सी के अध्यक्ष मनीष शर्मा ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत यात्रियों को जयपुर जंक्शन पर ट्रेन बदलने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। बस्सी से यात्रा करने वाले यात्री अब सीधे बांदीकुई, अलवर और रेवाड़ी तक सफर कर सकेंगे।