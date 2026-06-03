बिजली बिल से मुक्ति! राजस्थान में ‘पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना’ ने बनाया नया रिकॉर्ड

अगर आप भी अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, तो प्रक्रिया बेहद आसान है:

1. सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर जाएं।

2. अपने राज्य, बिजली वितरण कंपनी (Discom) का नाम और कंज्यूमर नंबर दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करें।

3. रूफ टॉप सोलर के लिए अप्लाई करें और डिस्कॉम की मंजूरी का इंतजार करें।

4. मंजूरी मिलने के बाद रजिस्टर्ड वेंडर्स से अपने घर पर सोलर प्लांट इंस्टॉल करवाएं।

5. इंस्टॉलेशन के बाद नेट मीटर के लिए आवेदन करें। डिस्कॉम अधिकारी जांच के बाद आपके खाते में सीधे सब्सिडी भेज देंगे।

तो देर किस बात की? आज ही सोलर अपनाएं, पैसे बचाएं और पर्यावरण को सुरक्षित बनाएं!