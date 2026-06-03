बिजली बिल से मुक्ति! राजस्थान में ‘पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना’ ने बनाया नया रिकॉर्ड

छत पर लगे सोलर पैनल (फोटो-पत्रिका)
Solar Energy Record Rajasthan: राजस्थान में अब घर-घर की छतों पर बिजली बनने लगी है! प्रदूषण रहित सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी पहल 'पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना' के तहत राजस्थान ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बिजली बिल के भारी-भरकम खर्च से मुक्ति पाने के लिए प्रदेश के लोग तेजी से सोलर एनर्जी अपना रहे हैं।
हाल ही में बीते मई के महीने में प्रदेश में रिकॉर्ड 26,632 रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र (Solar Panels) स्थापित किए गए हैं। फरवरी 2024 में योजना की शुरुआत के बाद से यह राजस्थान में किसी भी एक महीने का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है।
इस रेस में तीनों डिस्कॉम के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली:
* जोधपुर डिस्कॉम: 9,316 नए सोलर प्लांट
* जयपुर डिस्कॉम: 9,204 नए सोलर प्लांट
* अजमेर डिस्कॉम: 8,112 नए सोलर प्लांट
अगर जिलों की बात करें, तो जयपुर जिला 5,484 सोलर प्लांट के साथ सबसे आगे रहा। इसके बाद श्रीगंगानगर (3264), हनुमानगढ़ (2084), सीकर (1606) और झुंझुनूं (1534) का नंबर आता है।
राजस्थान डिस्कॉम्स की चेयरमैन आरती डोगरा की समीक्षा और निर्देशों के बाद काम में गजब की तेजी आई है। मई महीने में अधिकारियों ने 27,700 से अधिक आवेदनों का फिजिकल वैरिफिकेशन (भौतिक सत्यापन) किया। इसी का नतीजा है कि इस महीने रिकॉर्ड 31,437 उपभोक्ताओं के बैंक खातों में सब्सिडी ट्रांसफर की गई है। अब तक प्रदेश में 830 मेगावाट क्षमता के लगभग 2.17 लाख रूफ टॉप सोलर लगाए जा चुके हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा ₹1460 करोड़ की सब्सिडी दी जा चुकी है।
अगर आप भी अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, तो प्रक्रिया बेहद आसान है:
1. सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर जाएं।
2. अपने राज्य, बिजली वितरण कंपनी (Discom) का नाम और कंज्यूमर नंबर दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करें।
3. रूफ टॉप सोलर के लिए अप्लाई करें और डिस्कॉम की मंजूरी का इंतजार करें।
4. मंजूरी मिलने के बाद रजिस्टर्ड वेंडर्स से अपने घर पर सोलर प्लांट इंस्टॉल करवाएं।
5. इंस्टॉलेशन के बाद नेट मीटर के लिए आवेदन करें। डिस्कॉम अधिकारी जांच के बाद आपके खाते में सीधे सब्सिडी भेज देंगे।
तो देर किस बात की? आज ही सोलर अपनाएं, पैसे बचाएं और पर्यावरण को सुरक्षित बनाएं!
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