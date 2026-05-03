राजस्थान की भीषण गर्मी में क्या आपका AC भी बन सकता है ‘बम’? इन 5 गलतियों से विवेक विहार जैसा हो सकता है ब्लास्ट!

Rajasthan Heatwave Newsदिल्ली के विवेक विहार इलाके में रविवार तड़के एक चार मंजिला इमारत में लगी भीषण आग ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है और शुरुआती जांच में आग की वजह 'एसी ब्लास्ट' (AC Blast) बताई जा रही है। राजस्थान में भी इस समय सूरज आग उगल रहा है और पारा 42 से 46-48 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या आपके घर में लगा AC सुरक्षित है?