IMD Alert Rajasthan: 2 मई से करवट लेगा मौसम, भयंकर आंधी, तूफान के साथ इन शहरों में होगी तेज बारिश

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस समय आसमान में बादलों और हवाओं का एक जटिल चक्रव्यूह बना हुआ है।

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (WD): उत्तर पाकिस्तान और कश्मीर के ऊपर समुद्र तल से करीब 5.8 किमी की ऊंचाई पर एक चक्रवाती तंत्र सक्रिय है।

इंड्यूस्ड सर्कुलेशन: पंजाब और आसपास के इलाकों पर 1.5 किमी की ऊंचाई पर एक प्रेरित चक्रवाती तंत्र बना हुआ है।

राजस्थान पर दबाव: दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान के ऊपर 0.9 किमी की ऊंचाई पर एक हवाओं का घेरा विकसित हुआ है।

ट्रफ लाइन: उत्तर पंजाब से दक्षिण-पश्चिम राजस्थान तक एक 'ट्रफ' लाइन गुजर रही है, जो नमी को खींच रही है।