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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में ‘आसमान से बरसेगी आग’, 8 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी; जानें कब मिलेगी राहत

Rajasthan Weather Update: मौसम विभाग (IMD) ने प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण लू (Heat wave) को लेकर 'येलो अलर्ट' जारी किया है।

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जयपुर

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Jayant Sharma

Apr 20, 2026

weather

Photo: Patrika

Heat wave Alert In Rajasthan: राजस्थान में गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सूरज की तपिश और गर्म हवाओं के थपेड़ों ने प्रदेशवासियों का जीना मुहाल कर दिया है। मौसम विभाग (IMD) ने प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण लू (Heatwave) को लेकर 'येलो अलर्ट' जारी किया है।

इन 8 जिलों में लू का अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, प्रदेश के 8 जिलों में आज भी हीटवेव का असर देखने को मिलेगा। रविवार को अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, झुंझुनूं, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ जैसे इलाकों में जबरदस्त लू चली। मौसम विभाग की मानें तो गर्मी का यह सितम 23 अप्रैल 2026 तक इसी तरह जारी रहने की संभावना है।

कोटा रहा सबसे गर्म, जयपुर में भी पारा 40 के पार

बीते 24 घंटों में राजस्थान का कोटा शहर सबसे गर्म दर्ज किया गया, जहाँ अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। वहीं, राजधानी जयपुर में भी गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़े हैं और पारा 40.2 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश के लगभग 9 शहरों में दिन का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है।

क्यों बढ़ रही है इतनी गर्मी?

विशेषज्ञों के अनुसार, वायुमंडल में बने एंटी-साइक्लोनिक सर्कुलेशन और थार के रेगिस्तान से आने वाली गर्म पछुआ हवाओं के कारण तापमान में यह अचानक उछाल आया है। आगामी तीन दिनों तक लू का असर और गहरा सकता है, जिससे पारा 44-45 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं।

लू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की सलाह (Health Advisory)

भीषण गर्मी और हीटवेव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने आमजन के लिए गाइडलाइन जारी की है:
दोपहर में बाहर निकलने से बचें: दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच बेवजह घर से बाहर न निकलें।
हाइड्रेटेड रहें: प्यास न लगने पर भी समय-समय पर पानी, ओआरएस, छाछ और नींबू पानी का सेवन करें।
हल्के कपड़े पहनें: बाहर जाते समय सूती और ढीले कपड़े पहनें और सिर को तौलिए या टोपी से ढंक कर रखें।
हल्का भोजन लें: गर्मियों में गरिष्ठ भोजन के बजाय सुपाच्य और तरल आहार को प्राथमिकता दें।

मुख्य बिंदु:

अलर्ट अवधि: 23 अप्रैल 2026 तक।
सबसे गर्म शहर: कोटा (42.1°C)।
जयपुर का तापमान: 40.2°C।
प्रभावित जिले: अलवर, भरतपुर, झुंझुनूं सहित 8 अन्य जिले।

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Published on:

20 Apr 2026 08:15 am

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