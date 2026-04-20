Rajasthan Weather Update: राजस्थान में ‘आसमान से बरसेगी आग’, 8 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी; जानें कब मिलेगी राहत

भीषण गर्मी और हीटवेव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने आमजन के लिए गाइडलाइन जारी की है:

दोपहर में बाहर निकलने से बचें: दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच बेवजह घर से बाहर न निकलें।

हाइड्रेटेड रहें: प्यास न लगने पर भी समय-समय पर पानी, ओआरएस, छाछ और नींबू पानी का सेवन करें।

हल्के कपड़े पहनें: बाहर जाते समय सूती और ढीले कपड़े पहनें और सिर को तौलिए या टोपी से ढंक कर रखें।

हल्का भोजन लें: गर्मियों में गरिष्ठ भोजन के बजाय सुपाच्य और तरल आहार को प्राथमिकता दें।