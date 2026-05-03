Rajasthan Politics : 4 बार के विधायक बाबूलाल बैरवा का जयपुर में निधन, जानें निर्दलीय से लेकर कांग्रेस-BJP तक कैसा रहा उनका रोमांचक सफर?

राजस्थान की सियासत के एक मजबूत स्तंभ और अलवर की कठूमर सीट पर दशकों तक राज करने वाले पूर्व विधायक बाबूलाल बैरवा का रविवार सुबह जयपुर के SMS अस्पताल में निधन हो गया। 73 वर्षीय बैरवा पिछले 20 अप्रैल से अस्पताल में भर्ती थे और गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनके जाने से न केवल कठूमर, बल्कि पूरे राजस्थान के दलित और वंचित समाज ने अपना एक प्रखर नेता खो दिया है।