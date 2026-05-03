3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Weather Update : राजस्थान के 3 जिलों में 3 घंटे में झमाझम बारिश का अलर्ट, नए पश्चिमी विक्षोभ से 4 मई से चलेगी तूफानी हवाएं

Weather Update : मौसम विभाग के नए Prediction के अनुसार तीन घंटे के अंदर राजस्थान के तीन जिलों में झमाझम बारिश होगी। साथ ही 30-40 KMPH की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में आगामी एक सप्ताह तक आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

May 03, 2026

Weather Update Rajasthan 3 districts in 3 hours Heavy rain IMD alert a new western disturbance will bring strong winds from 4 May

जयपुर में बारिश से बचते लोग। फोटो पत्रिका

Weather Update : राजस्थान में तपती गर्मी और लू (हीटवेव) से लोगों को राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में आगामी एक सप्ताह तक आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। इस मौसमी बदलाव के कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में पारा 44 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की संभावना है, जिससे फिलहाल हीटवेव से राहत बनी रहेगी। वहीं मौसम विभाग के रविवार को जारी नए Prediction के अनुसार तीन घंटे के अंदर राजस्थान के तीन जिलों कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़ में झमाझम बारिश होने का अनुमान है। मेघगर्जन के साथ ही 30-40 KMPH की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी।

एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, 4 मई से दिखाएगा प्रदेश में प्रभाव

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि एक नया और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 4 मई से प्रदेश में प्रभाव दिखाएगा। इस दौरान बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में आंधी-बारिश की तीव्रता काफी अधिक रहने की संभावना है। केंद्र के अनुसार सामान्य तौर पर हवाएं 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, लेकिन विक्षोभ के असर से कहीं-कहीं इनकी गति 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

विशेष रूप से बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के जिलों में तेज मेघगर्जन और धूल भरी आंधी को लेकर विभाग ने सतर्क रहने को कहा है। वर्तमान में चल रहे आंधी और बारिश के दौर के कारण राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है।

मई की शुरुआत अपेक्षाकृत कम गर्म रहेगी - मौसम विशेषज्ञ

मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार मई की शुरुआत अपेक्षाकृत कम गर्म रहेगी। तीन शहरों में 44 डिग्री से अधिक पारा मौसम केंद्र के अनुसार राज्य के तीन शहरों में दिन का तापमान 44 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। बाड़मेर में 44.3, जैसलमेर में 44.4 और फलोदी में 44.4 डिग्री दिन का तापमान दर्ज किया गया। इधर, रात के न्यूनतम तापमान में पांच डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सबसे अधिक न्यूनतम तापमान फलोदी में 30 डिग्री दर्ज किया गया।

जयपुर में एक घंटे में गिरा 11 डिग्री पारा

जयपुर में सुबह 9 बजे अचानक आंधी चलने लगी और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। इस दौरान पारा करीब 11 डिग्री गिर गया। 10 बजे बाद फिर से पारा चढ़ना शुरू हुआ और 38.4 डिग्री पहुंच गया। जयपुर में रविवार सुबह 9 बजे तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वैसे दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

अधिकतम - तापमान
बाड़मेर 44.3
फलोदी 44.4
बीकानेर 43.5
चित्तौड़गढ़ 43.2
जैसलमेर 44.4
जोधपुर 42.6
चूरू 41.9
श्रीगगानगर 42.8
अलवर 41.4
पाली 40.8
जालोर 39.8
कोटा 39.0।

ये भी पढ़ें

Judge Committed Suicide : अलवर के अमन कुमार शर्मा दिल्ली में थे जज, किया सुसाइड, पिता का आरोप-पत्नी की प्रताड़ना से थे परेशान
अलवर
Aman Kumar Sharma of Rajasthan Alwar was a judge in Karkardooma Court Delhi committed suicide

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 May 2026 09:15 am

Published on:

03 May 2026 09:12 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Update : राजस्थान के 3 जिलों में 3 घंटे में झमाझम बारिश का अलर्ट, नए पश्चिमी विक्षोभ से 4 मई से चलेगी तूफानी हवाएं

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

चेयरमैन की Whatsapp DP देख अकाउंटेंट ने ट्रांसफर कर दिए 5.30 करोड़, जयपुर पुलिस ने खोला ठगी का ऐसा राज कि उड़ जाएंगे होश

Jaipur Cyber Crime
जयपुर

Rajasthan New Canal Projects: राजस्थान को पानी मिलने की राह साफ, इन 12 जिलों को मिलेगा फायदा

Rajasthan New Canal Projects
जयपुर

जयपुर में गजब का फर्जीवाड़ा: खुद की कार ‘चुराई’, फिर बीमा कंपनी से वसूले 12 लाख, 2 आरोपी गिरफ्तार

Jaipur News
जयपुर

पर्यटन को लगेंगे पंख: जयपुर से जैसलमेर के लिए सीधी उड़ान शुरू, अलायंस एयर ने रचा इतिहास

जयपुर

जयपुर में महंगाई का झटका: समोसा-कचोरी 5 और मिठाई 20 रुपए प्रति किलो महंगी, सिलेंडर के दाम बढ़ते ही खाने का बजट बिगड़ा

Commercial LPG price hike
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.