Weather Update : राजस्थान के 3 जिलों में 3 घंटे में झमाझम बारिश का अलर्ट, नए पश्चिमी विक्षोभ से 4 मई से चलेगी तूफानी हवाएं

Weather Update : राजस्थान में तपती गर्मी और लू (हीटवेव) से लोगों को राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में आगामी एक सप्ताह तक आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। इस मौसमी बदलाव के कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में पारा 44 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की संभावना है, जिससे फिलहाल हीटवेव से राहत बनी रहेगी। वहीं मौसम विभाग के रविवार को जारी नए Prediction के अनुसार तीन घंटे के अंदर राजस्थान के तीन जिलों कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़ में झमाझम बारिश होने का अनुमान है। मेघगर्जन के साथ ही 30-40 KMPH की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी।