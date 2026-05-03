पर्यटन को लगेंगे पंख: जयपुर से जैसलमेर के लिए सीधी उड़ान शुरू! अलायंस एयर ने रचा इतिहास

अलायंस एयर ने इस रूट के लिए बुकिंग खिड़की खोल दी है। यात्री आधिकारिक वेबसाइट या ट्रैवल पोर्टल्स के जरिए अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। विमानन विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस रूट पर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, तो भविष्य में उड़ानों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।



यह केवल एक उड़ान नहीं, बल्कि राजस्थान के विकास की नई उड़ान है। अगर आप भी इस गर्मी थार के रेगिस्तान की शांति और राजस्थानी संस्कृति का अनुभव करना चाहते हैं, तो अपना बैग पैक करें। जैसलमेर के सुनहरे आसमान अब आपके स्वागत के लिए तैयार हैं।