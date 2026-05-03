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पर्यटन को लगेंगे पंख: जयपुर से जैसलमेर के लिए सीधी उड़ान शुरू! अलायंस एयर ने रचा इतिहास

flights from Jaipur to Jaisalmer: यह सेवा 3 मई 2026 से प्रभावी होने जा रही है, जो थार के रेगिस्तान की यात्रा को न केवल सुगम बनाएगी बल्कि समय की भी भारी बचत करेगी।

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जयपुर

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Jayant Sharma

May 03, 2026

फ्लाइट (प्रतिकात्मक तस्वीर-IANS)

flights from Jaipur to Jaisalmer: राजस्थान के पर्यटन मानचित्र पर 'स्वर्ण नगरी' के नाम से विख्यात जैसलमेर अब सैलानियों के और भी करीब आ गया है। पर्यटन क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए, अलायंस एयर (Alliance Air) ने जयपुर से जैसलमेर के लिए पहली बार सीधी उड़ान सेवा (Direct Flight) शुरू करने की घोषणा की है। यह सेवा 3 मई 2026 से प्रभावी होने जा रही है, जो थार के रेगिस्तान की यात्रा को न केवल सुगम बनाएगी बल्कि समय की भी भारी बचत करेगी।

सप्ताह में दो दिन भरेगी उड़ान

मंत्रालय और विमानन कंपनी द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, जयपुर और जैसलमेर के बीच यह हवाई संपर्क सप्ताह में दो दिन— गुरुवार और रविवार को उपलब्ध होगा। यह शेड्यूल विशेष रूप से उन पर्यटकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो 'वीकेंड गेटवे' की तलाश में रहते हैं। अब सैलानी जयपुर की गुलाबी आभा को निहारने के बाद सीधे जैसलमेर के सुनहरे किलों और रेतीले धोरों का लुत्फ उठा सकेंगे।

पर्यटन और अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा

भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय (Incredible India) ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे राजस्थान पर्यटन के लिए एक नया अध्याय बताया है। अभी तक जयपुर से जैसलमेर जाने के लिए यात्रियों को लंबी ट्रेन यात्रा या सड़क मार्ग का सहारा लेना पड़ता था, जिसमें 10 से 12 घंटे का समय लगता था। हवाई सेवा शुरू होने से यह दूरी अब मिनटों में सिमट जाएगी।
इस नई कनेक्टिविटी के मुख्य लाभ:

  • समय की बचत: विदेशी और घरेलू पर्यटकों के लिए यात्रा का समय कम होगा।
  • व्यापारिक विकास: जैसलमेर के स्थानीय हस्तशिल्प और पत्थर उद्योग को नए बाजार मिलेंगे।
  • होटल उद्योग में उछाल: बेहतर कनेक्टिविटी से जैसलमेर के रिसॉर्ट्स और होटलों में ऑक्यूपेंसी बढ़ने की उम्मीद है।

थार का रेगिस्तान अब बस एक उड़ान दूर

जैसलमेर अपनी बेजोड़ वास्तुकला, सोनार किला और 'सैम सैंड ड्यून्स' के लिए दुनिया भर में मशहूर है। गर्मी के मौसम में इस नई शुरुआत के साथ, राजस्थान सरकार का लक्ष्य 'ऑफ-सीजन' पर्यटन को भी गति देना है। अलायंस एयर की इस सीधी उड़ान से उन वरिष्ठ नागरिकों और परिवारों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी जो लंबी सड़क यात्रा से बचते थे।

बुकिंग प्रक्रिया और तैयारी

अलायंस एयर ने इस रूट के लिए बुकिंग खिड़की खोल दी है। यात्री आधिकारिक वेबसाइट या ट्रैवल पोर्टल्स के जरिए अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। विमानन विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस रूट पर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, तो भविष्य में उड़ानों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

यह केवल एक उड़ान नहीं, बल्कि राजस्थान के विकास की नई उड़ान है। अगर आप भी इस गर्मी थार के रेगिस्तान की शांति और राजस्थानी संस्कृति का अनुभव करना चाहते हैं, तो अपना बैग पैक करें। जैसलमेर के सुनहरे आसमान अब आपके स्वागत के लिए तैयार हैं।

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Published on:

03 May 2026 09:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / पर्यटन को लगेंगे पंख: जयपुर से जैसलमेर के लिए सीधी उड़ान शुरू! अलायंस एयर ने रचा इतिहास

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