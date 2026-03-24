Tilwara Mela : बाड़मेर में एक करोड़ रुपए का घोड़ा ‘श्याम’, बिहार के बाहुबली विधायक ने दिया प्रस्ताव, मालिक ने बेचने से किया इंकार

Tilwara Mela : बाड़मेर के तिलवाड़ा मेले में पहुंचे घोड़ों में एक अश्व की कीमत एक करोड़ रुपए आंकी गई, लेकिन मालिक ने उसे बेचने से इंकार कर दिया। सिन्धी नस्ल का पांच साल का यह घोड़ा पूरे मेले में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। करीब 45 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाले इस अश्व ने देशभर की 10 रेस में अब तक सभी घोड़ों को पछाड़ा है। वर्तमान में इसकी ऊंचाई करीब 61 इंच है।