मदर्स डे सक्सेस स्टोरी: मां की रिकॉर्डिंग सुनकर मोहित ने क्रैक की RAS परीक्षा, संघर्ष और समर्पण की अद्भुत मिसाल

बालोतरा जिले के दृष्टिबाधित मोहित कुमार सोनी ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) परीक्षा में ब्लाइंड वर्ग में चौथा स्थान प्राप्त कर यह साबित कर दिया कि मजबूत इच्छाशक्ति और मां की प्रेरण किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। मोहित ने स्नातक-स्नातकोत्तर दोनों परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कीं। उनकी सफलता के पीछे उनकी मां हेमलता सोनी का विशेष योगदान रहा।