Barmer News : पावर हाउस में भीषण आग, धमाकों से दहल उठी राय कॉलोनी, घरों से भागने लगे लोग !

सीमावर्ती जिले बाड़मेर में मंगलवार की दोपहर तबाही का मंजर लेकर आई। शहर के व्यस्ततम राय कॉलोनी रोड स्थित पुराने बिजली घर (पावर हाउस) में दोपहर करीब 2 से 3 बजे के बीच अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि इसकी लपटें और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से देखा जाने लगा। स्टोर रूम में रखे ट्रांसफार्मर और ऑयल से भरे ड्रमों में हुए धमाकों ने पूरे शहर में अफरा-तफरी मचा दी।