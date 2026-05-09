Rajasthan: राजस्थान में कुदरत का अनोखा ‘चमत्कार’, भीषण गर्मी में भी 72 घंटों से नहीं पिघले ओले, ग्रामीण हुए हैरान

ग्रामीण कमलसिंह राणीगांव ने बताया कि बाजरा निकालने के बाद बचने वाले चारे को डूर और डोको कहा जाता है। इसकी तासीर ऐसी होती है कि इसके नीचे रखी ठंडी चीज जल्दी नहीं पिघलती। उनका कहना है कि यह चारा एक तरह से आइसबॉक्स जैसा काम करता है। इसी कारण ओले तीन दिन बाद भी नहीं पिघले। इस अनोखी घटना को देखने के लिए आसपास के लोग भी खेत पहुंच रहे हैं। गांव में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोग मोबाइल से वीडियो और फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर भी साझा कर रहे हैं।