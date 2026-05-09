Succsess Story: राजस्थान के छोटे से गांव का युवक बना सरकारी ‘अफसर’, UPSC IFS परीक्षा में मिली 33वीं रैंक

गौरतलब है कि यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस परीक्षा-2025 का लिखित परीक्षा चरण 16 नवंबर से 23 नवंबर 2025 तक आयोजित किया गया था। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट 6 अप्रेल से 15 अप्रेल 2026 के बीच आयोजित किए गए। परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 22 जनवरी 2025 से शुरू होकर 21 फरवरी 2025 तक चली थी। वहीं प्रारंभिक परीक्षा 25 मई 2025 को आयोजित हुई थी, जिसका परिणाम 11 जून 2025 को जारी किया गया था।