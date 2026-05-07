7 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

Bharatpur Crime : मैरिज होम से 12 लाख रुपए के आभूषण चोरी, सीसीटीवी फुटेज में दिखा नाबालिग, मचा हंगामा

Bharatpur Crime : भरतपुर के चिकसाना थाने इलाके में एक मैरिज होम दौसा से आए वधू पक्ष के मैरिज होम से 12 लाख रुपए के आभूषण चोरी हो गए। जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो पता चला एक नाबालिग ने हाथ साफ कर दिया है। पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है।

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

May 07, 2026

Bharatpur Crime Chiksan Marriage Hall worth ₹12 Lakhs Jewelry Stolen CCTV footage Minor spotted uproar ensues

सीसीटीवी फुटेज में दिखा नाबालिग। फोटो पत्रिका

Bharatpur Crime : भरतपुर के चिकसाना थाने इलाके में एक मैरिज होम से बुधवार दोपहर शादी समारोह के दौरान करीब 12 लाख रुपए के आभूषण चोरी हो गए। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में एक नाबालिग आभूषणों से भरे बैग को चोरी कर ले जाते दिख रहा है। घटना को लेकर पीड़ित वधू पक्ष ने चिकसाना थाने में मामला दर्ज कराया है।

जानकारी के अनुसार बुधवार को ज्वाला रिसोर्ट में अनिल निवासी दौसा बेटी की शादी सचिन खंडेलवाल निवासी भरतपुर के साथ करने आए थे। दोपहर 12.20 बजे एक नाबालिग कमरे के अंदर रखे आभूषणों से भरे बैग को चोरी कर ले गया। बैग में करीब डेढ़-दो लाख रुपए नकद भी रखे हुए थे। जब पीड़ित पक्ष को बैग कमरे में नहीं मिला तो सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। एक फुटेज में नाबालिग बैग चोरी कर ले जाता दिखाई दिया।

घटना की सूचना चिकसाना थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौका मुआयना कर पीड़ित पक्ष से परिवाद लिया है। साथ ही पीड़ित पक्ष ने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंपी है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधिकारियों से आरोपी को गिरफ्तार कर माल बरामद करने की मांग की है। वहीं पुलिस के हाथ अभी तक चोरी को लेकर कोई सुराग नहीं लग पाया है।

हाईवे पर रिसोर्टों में सुरक्षा ताक पर

शहर से सटे आगरा-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचालित रिसोर्टों में सुरक्षा व्यवस्था ताक पर रखी जा रही है। यही कारण है कि हर साल यहां चोरी की घटना सामने आती है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं की जाती है। ऐसे में गिरोह आसानी से मैरिज गार्डनों में चोरी की वारदात कर निकल जाते हैं।

बताते हैं कि हाईवे के मैरिज गार्डनों में शादियों के दौरान बाबरिया गिरोह भी नाबालिगों के माध्यम से चोरी करवाता रहा है। ऐसे में पुलिस इस एंगल से भी जांच करने में जुटी है।

पहले भी हो चुकी हैं वारदातें

1- नवंबर 2025 में अटलबंद थाना क्षेत्र के आदित्य रिसोर्ट में एक शादी समारोह के दौरान भांजी की शादी में आए मामा का बैग चोरी हो गया, जिसमें 6.81 लाख नकद, सोने की झुमकी और चांदी की चुटकी थी।
2- मई 2023 में सिद्धेश रिसोर्ट में सगाई समारोह के दौरान 10 लाख नकद और 40 लाख के जेवरात से भरा बैग अज्ञात चोर लेकर चंपत हो गए। हैरान करने वाली बात यह थी कि जब चोरी हुई, तो रिसॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद थे।
3- नवंबर 2019 को स्टेशन रोड स्थित मुरली प्लाजा में बारात के दौरान, वधू पक्ष को देने के लिए लाए गए 2 दुल्हनों के गहनों से भरा बैग चोरी हो गया था।

ये भी पढ़ें

Rajasthan High Court : पुलिस नहीं दे सकती ‘सार्वजनिक सजा’, राजस्थान हाईकोर्ट ने जताई कड़ी आपत्ति, दिए दिशा निर्देश
जोधपुर
Rajasthan High Court expressed strong objection Police cannot give public punishment given guidelines

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 May 2026 12:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Bharatpur Crime : मैरिज होम से 12 लाख रुपए के आभूषण चोरी, सीसीटीवी फुटेज में दिखा नाबालिग, मचा हंगामा

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bharatpur News : मानसिक तनाव में थी सरकारी शिक्षिका! पीहर के स्टोर रूम में की आत्महत्या

Bharatpur news
भरतपुर

भरतपुर में हाईवे पर रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा, शादी में जा रहे युवकों को ट्रक ने कुचला, हाथ-पैर कटकर अलग हो गए

Bharatpur Road Accident
भरतपुर

Bharatpur : रीट 2018 के 372 पदों पर जंग तेज: आमरण अनशन कर रहे 3 अभ्यर्थी अस्पताल में भर्ती, प्रशासन पर बढ़ा दबाव

REET 2018 372 posts battle intensifying 3 candidates on hunger strike admitted to hospital Increased pressure on Bharatpur administration
भरतपुर

Bharatpur Crime : न्याय की आस में एक माह तक नहीं नहाई बलात्कार पीड़िता, छोटे भाई की वजह से पलटा केस, कोर्ट नाराज

Bharatpur Crime Rape victim did not bathe one month in hope of justice case suddenly turned around younger brother court displeased
भरतपुर

Rajasthan News: किसानों के प्रदर्शन के दौरान अचानक आर्मी हेलीकॉप्टर की लैंडिंग, जानें पूरा मामला

Army Helicopter Makes Emergency Landing
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.