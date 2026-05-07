Bharatpur Crime : मैरिज होम से 12 लाख रुपए के आभूषण चोरी, सीसीटीवी फुटेज में दिखा नाबालिग, मचा हंगामा

1- नवंबर 2025 में अटलबंद थाना क्षेत्र के आदित्य रिसोर्ट में एक शादी समारोह के दौरान भांजी की शादी में आए मामा का बैग चोरी हो गया, जिसमें 6.81 लाख नकद, सोने की झुमकी और चांदी की चुटकी थी।

2- मई 2023 में सिद्धेश रिसोर्ट में सगाई समारोह के दौरान 10 लाख नकद और 40 लाख के जेवरात से भरा बैग अज्ञात चोर लेकर चंपत हो गए। हैरान करने वाली बात यह थी कि जब चोरी हुई, तो रिसॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद थे।

3- नवंबर 2019 को स्टेशन रोड स्थित मुरली प्लाजा में बारात के दौरान, वधू पक्ष को देने के लिए लाए गए 2 दुल्हनों के गहनों से भरा बैग चोरी हो गया था।