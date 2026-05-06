भरतपुर में हाईवे पर रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा, शादी में जा रहे युवकों को ट्रक ने कुचला, हाथ-पैर कटकर अलग हो गए

Bharatpur Road Accident: भरतपुर। राजस्थान के भरतपुर जिले में देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। वहीं, एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि ये युवक शादी समारोह में भरतपुर जा रहे थे। तभी सेवर थाना क्षेत्र में आगरा-जयपुर नेशनल हाईवे स्थित बहनेरा गांव के पास हादसा हो गया। बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार युवकों को कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि दो युवकों के हाथ-पैर तक कटकर अलग हो गए। हाईवे पर बिखरे युवकों के अंगों को देखकर मौके पर मौजूद लोगों की रूह कांप उठी।