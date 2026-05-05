Bharatpur : रीट 2018 के 372 पदों पर जंग तेज: आमरण अनशन कर रहे 3 अभ्यर्थी अस्पताल में भर्ती, प्रशासन पर बढ़ा दबाव

Bharatpur : भरतपुर के बयाना में रीट भर्ती 2018 में एमबीसी वर्ग के लंबित 372 पदों को लेकर चल रहा आंदोलन अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। हिण्डौन रोड स्थित कारबारी-पीलूपुरा स्मारक स्थल पर आमरण अनशन कर रहे अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सोमवार दोपहर अचानक तीन अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार अनशन पर बैठे राजवीर (बड़ागांव), अरुण (तिघरिया) और रणवीर (डीग) को शुगर लेवल गिरने, तेज कमजोरी और चक्कर आने की शिकायत हुई।