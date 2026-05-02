Bharatpur Murder: लड़की भगा ले गया था बेटा, गुस्साए परिजनों ने लड़के के पिता की काट दी गर्दन, इलाके में मची सनसनी

वहां तीनों को समी खान के घर ठहराया गया। नजीर अहमद ने रिपोर्ट में बताया कि समी खान पुत्र बसी, इस्लाम पुत्र रसीद, वसीम पुत्र समी (सभी निवासी दहाना), रफीक पुत्र सुल्तान (निवासी इखनका), नासिर पुत्र जफर (निवासी इखनका) और 3-4 अन्य व्यक्ति कमरे में घुसे। वे मोहम्मद अब्दुल्ला को एक गाड़ी में डालकर ले गए, जबकि समी खान घर पर ही रुक गया।