भरतपुर के पला गांव में एयरपोर्ट का विरोध, विश्वेंद्र सिंह को दिया ज्ञापन, किसान बोले- नहीं तो होगा उग्र जन-आंदोलन

Bharatpur Airport : भरतपुर कुम्हेर तहसील के पला गांव में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का सरकार का सपना लगता है कि अधूरा रह जाएगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के विरोध को लेकर किसानों ने आज शनिवार को पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह को ज्ञापन दिया। वहीं किसान मुख्यमंत्री जनसुनवाई केंद्र का गए लेकिन वहां पर शनिवार होने के कारण गेट बंद मिला। इससे पूर्व इन्होंने शुक्रवार को एसडीएम को ज्ञापन दिया था। किसानों की मांग है कि गांव में एयरपोर्ट नहीं बनाया जाए। इस एयरपोर्ट के बनने से से गांव वालों की रोजी-रोटी और आवास पर गाज गिरेगी।