भरतपुर में चमत्कार : जिंदगी-मौत के बीच 7 महीने की गर्भवती शबाना की डिलीवरी, ICU में मां-बच्चे दोनों बचाए

महिला को 29 अप्रेल को गंभीर स्थिति में आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके शरीर पर लाल निशान थे और ऑक्सीजन लेवल लगातार गिर रहा था। सांस लेने में दिक्कत के चलते उसे सी-पैप मशीन पर रखा गया। उस समय उसका ऑक्सीजन लेवल महज 88 तक पहुंच गया था। स्थिति लगातार बिगड़ने पर अस्पताल प्रशासन के सामने बड़ा सवाल था कि मां और गर्भस्थ शिशु दोनों की जान कैसे बचाई जाए। एक समय ऐसा भी आया जब प्राथमिकता तय करनी पड़ सकती थी, लेकिन मेडिकल टीम ने मां की जिंदगी को प्राथमिकता देते हुए ऐसा उपचार प्लान बनाया, जिससे दोनों को सुरक्षित रखा जा सके।