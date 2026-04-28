Bharatpur: टॉफी खरीदने पहुंची 8 साल की मासूम से छेड़छाड़, घर ले गया दुकानदार, दिखाए अश्लील वीडियो

Shopkeeper Molests Innocent Girl: भरतपुर जिले में 65 साल के एक दुकानदार ने 8 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की हद पार कर दी। रविवार दोपहर करीब दो बजे बच्ची जैसे रोज की तरह टॉफी खरीदने दुकान पर पहुंची। लेकिन दुकानदार ने उसे बहला-फुसलाकर दुकान के पीछे स्थित अपने घर में ले लिया। वहां आरोपी ने गलत नीयत से बच्ची के साथ अशोभनीय हरकतें कीं और मोबाइल पर अश्लील वीडियो भी दिखाए।