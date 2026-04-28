Shocking News: अस्थियां चोरी कर तंत्र-मंत्र? बूंदी के श्मशान घाट में चौंकाने वाली घटना, परिजन गुस्से में थाने पहुंचे

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ भी शुरू कर दी है। परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।