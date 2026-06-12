राजस्थान सरकार ने जन-आधार प्रणाली में किया बड़ा बदलाव, स्वतः अपडेट हो जाएगा जन्म-मृत्यु का रिकॉर्ड

जन आधार योजना में राज्य के प्रत्येक परिवार को 10 अंकों की जन आधार पहचान संख्या दी जाती है। अब इस प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए जन्म और मृत्यु के मामलों में स्वतः अपडेट की सुविधा जोड़ी गई है। इससे राजस्थान में सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुंचेगा और फर्जी या अप्रासंगिक रिकॉर्ड समाप्त होंगे। जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड अब अलग अलग विभागों में दर्ज कराने की बजाय एकीकृत सिस्टम के जरिए स्वतः अपडेट होंगे। इससे आमजन को बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और समय की बचत होगी।