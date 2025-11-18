Rajasthan : श्मशान घाट में अस्थियां लेने पहुंचे परिजन हुए हैरान, चिता की राख में मिली तांत्रिक सामग्री

फोटो पत्रिका नेटवर्क
भरतपुर। कुम्हेर गेट स्थित श्मशान घाट में कथित तांत्रिक गतिविधियों का मामला सामने आया है। मुखर्जी नगर निवासी विनोद कुमार शर्मा का अंतिम संस्कार किया गया था। परिजन तीजे के लिए अस्थियां लेने पहुंचे तो चिता की राख में संदिग्ध सामग्री देखकर दंग रह गए।
विनोद शर्मा के बेटे आशीष शर्मा ने बताया कि जैसे ही उन्होंने चिता की राख हटानी शुरू की तो नीचे तांत्रिक क्रिया में उपयोग होने वाला सामान मिला। राख अस्त-व्यस्त होने और सामग्री मिलने पर परिजनों ने चौकीदार, माली और सफाईकर्मियों से पूछताछ की। उनका कहना था कि श्मशान में होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी चौकीदार की है। आशीष शर्मा ने आरोप लगाया कि जब वे मौके पर थे, तब चौकीदार के पास एक अघोरी जैसा व्यक्ति बैठा हुआ था।
पूछने पर वह इससे पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दिया। आरोप यह भी है कि उस व्यक्ति के थैले में शराब जैसी बोतल भी रखी मिली। शर्मा ने बताया कि करीब चार-पांच माह पहले भी एक महिला को यहां तांत्रिक क्रिया करते हुए पकड़ी गई थी। उनका कहना है कि श्मशान में रहने वाले कुछ लोगों की मिलीभगत से बाहरी लोग यहां इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, जो शोकग्रस्त परिवारों के लिए अत्यंत आहत करने वाली घटना है।
परिजनों के अनुसार चिता की राख में भोजपत्र, जायफल, लौंग लगे बताशे और सिंदूर मिला, जिसके बाद उनकी शंकाएं और गहरी हो गईं। पीड़ित परिवार ने इस संबंध में सनातन धर्म सभा को अवगत कराया है। संस्था ने मामले की जांच करवाने का आश्वासन दिया है। परिजनों ने कहा कि मशान जैसे पवित्र स्थल पर ऐसी हरकतें न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं।
इससे पूर्व करीब एक वर्ष पूर्व नई मंडी स्थित श्मशान में भी इसी तरह का प्रकरण सामने आया था। उस समय लगातार कुछ लोगों की अस्थियों से छेड़छाड़ की बात सामने आई थी, लेकिन कथित आरोपी को सुराग नहीं लग पाया था। मामला पुलिस तक भी पहुंचा था। इसके अलावा काली की बगीची स्थित श्मशान में इस तरह का एक बार आरोप लगाया गया था।
18 दिसंबर 2021 को वैर थाने के गांव नगला खरबेरा के एक दो साल के मासूम की तांत्रिक ने हत्या कर दी थी। उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। आरोपी तांत्रिक विजय सिंह (45) निवासी निवासी नगला खरबेरा वैर (भरतपुर) को पुलिस ने हाल में ही गिरफ्तार किया था।
31 जुलाई 2024 को रूपवास थाना क्षेत्र के एक श्मशान घाट पर चार तांत्रिक जलती चिता के साथ तंत्र साधना कर रहे थे। ग्रामीणों ने भाग रहे एक तांत्रिक को पकड़ कर पुलिस के हवाले किया था।
