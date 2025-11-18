Rajasthan : श्मशान घाट में अस्थियां लेने पहुंचे परिजन हुए हैरान, चिता की राख में मिली तांत्रिक सामग्री

विनोद शर्मा के बेटे आशीष शर्मा ने बताया कि जैसे ही उन्होंने चिता की राख हटानी शुरू की तो नीचे तांत्रिक क्रिया में उपयोग होने वाला सामान मिला। राख अस्त-व्यस्त होने और सामग्री मिलने पर परिजनों ने चौकीदार, माली और सफाईकर्मियों से पूछताछ की। उनका कहना था कि श्मशान में होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी चौकीदार की है। आशीष शर्मा ने आरोप लगाया कि जब वे मौके पर थे, तब चौकीदार के पास एक अघोरी जैसा व्यक्ति बैठा हुआ था।