राजस्थान RGHS योजना में फर्जीवाड़ा : शिक्षा और पुलिस विभाग के 17 कर्मचारियों पर गिरी गाज, 4 महिला कांस्टेबल भी शामिल

भरतपुर। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) में इलाज के नाम पर सरकारी धन के दुरुपयोग का बड़ा मामला सामने आया है। शासन सचिव (वित्त) के निर्देश पर कराई गई जांच में प्रथम दृष्टया 17 सरकारी कर्मचारी दोषी पाए गए हैं। इसके बाद शिक्षा विभाग के 10 कर्मचारियों और पुलिस विभाग के 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित किए गए कर्मचारियों में महिलाएं भी शामिल हैं।